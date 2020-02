Net niet genoeg steun voor Bedrijven Investeringszone in Schiedam

Schiedam - De ondernemers in Schiedam Centrum hebben gestemd. De vraag was simpel: Wil je bijdragen aan de BIZ ja of nee? De Bedrijven Investeringszone wordt in vele gemeenten succesvol toegepast, een model waar men ook in Schiedam kansen voor zag. De stemmen zijn geteld en de notaris maakte de uitslag gisteren bekend: helaas, net te weinig ondernemers zeggen ja tegen een BIZ. Reden voor Stichting Centrummanagement Schiedam om niet los te laten, maar verder te kijken naar andere mogelijkheden.



“Er is meer dan een jaar toegewerkt naar dit moment, zowel achter de schermen als ervoor”, vertelt Kitty Buijtendijk centrummanager a.i. “Het is ontzettend belangrijk voor een stad om een gezamenlijk budget te hebben dat kan worden ingezet voor alle randvoorwaarden die een centrum aantrekkelijk maken. Denk aan schoon, heel en veilig, maar ook aan de feestverlichting en evenementen. Een overkoepelende organisatie zorgt daarnaast voor de nodige verbinding tussen ondernemers, bewoners en gemeente. ”

Gezamenlijke bijdrage is sleutel tot succes

De centrummanager a.i. vindt het enorm jammer dat het aantal stemmen voor de BIZ net niet toereikend is, maar zegt tegelijk dat ze trots is op wat er in beweging is gezet: “Dat er zoveel stemmen zijn uitgebracht, is mede te danken aan enthousiaste ondernemers, die ontzettend hard gewerkt hebben om zoveel mogelijk ondernemers te betrekken. Je moet het ook echt met elkaar doen. In het model van de BIZ draagt iedere ondernemer structureel bij, klein en groot, legt Buijtendijk uit. Op deze manier is het vooraf duidelijk wat het budget is en kan er een koers worden uitgestippeld. De gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat we van al die afzonderlijke ondernemers één centrum maken. Met elkaar liften we de binnenstad. Dat samenwerken loont, zien we al jaren.”



Negatieve uitkomst, positief resultaat

Hoe het nu verder gaat, is even de vraag. Zeker is dat Stichting Centrummanagement Schiedam zich in blijft zetten voor het verbinden van het centrum. De centrummanager a.i. ziet deze negatieve uitkomst positief: “Dit model heeft het echt maar net niet gehaald, het laat zien dat het merendeel van ondernemers welwillend is. Aan ons de taak om te onderzoeken waardoor de BIZ niet door iedereen is omarmt en op welke manier we met elkaar het centrum gaan ondersteunen. We bedanken iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, voor of tegen en waarderen de betrokkenheid. We zien een groeiende groep ondernemers die inzet toont, dit is niet het einde, slechts het begin.“

De aanleiding

Met de BIZ bijdrage kunnen centrumbrede kosten worden gedragen en kan er gezamenlijk worden gekozen voor bepaalde projecten of evenementen. Schiedam Centrum dat eerder een budget had uit de reclamebelasting, is gewend dat er van alles wordt geregeld en georganiseerd door Stichting Centrummanagement Schiedam. Toen de eerder genoemde belasting verviel, nam de gemeente de ondersteuning aan de stichting tijdelijk over. Tegelijk werd er samen met ondernemers, vastgoed en gemeente gezocht naar een nieuwe manier van structurele inkomsten voor een centrumbreed budget.