Barbara Slagmoolen is blij dat het even niet meer zo grijs en grauw is.



'Hierbij stuur ik jullie een foto van eindelijk weer eens een blauwe lucht en mogen genieten van de mooie natuur. Ditmaal de foto genomen op het fietspad tussen de Joppelaan en het treinspoor.'