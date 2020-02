Politie redt vrouw uit ijskoude water van Korte Haven

Schiedam - Op de avond van maandag 24 februari zijn hulpdiensten uitgerukt voor een melding van een persoon in het water van de Korte Haven in Schiedam. Daar bleek een vrouw te water zijn geraakt en niet meer in staat te zijn om eruit te komen.



De politie was snel ter plaatse en kon de vrouw uit het ijskoude water trekken. De gealarmeerde duikploeg van de brandweer hoefde niet in actie te komen. Hoe de vrouw in het water terecht is gekomen is nog onduidelijk. Ze is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in de regio.