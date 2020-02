Schiedam - Begin februari werd in bibliotheek de Korenbeurs in Schiedam de lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden. De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7&8.



(Door Kathy Huitema)

Negen voorleeskampioenen van evenzoveel basisscholen in Schiedam kwamen met een boek onder de arm de trap op. Ze werden hartelijk ontvangen door Jorien Cohen Stuart en Debbie Krijger, Specialisten Educatie en Advies van Bibliotheek Schiedam en mochten plaats nemen op de voor hen gereserveerde stoelen. Een beetje zenuwachtig waren ze wel: Ivana Marinka Kethel, Myrthe de Bruin de Violier, Quincy-Sem Gouka de Klinker, Heidy Verwaal de Regenboog, Neeltje Balog St. Jozef, Esmee Huizing St. Bernardus, Nisa Bilgicer de Taaltuin, Hafsa El Khadiri El Furkan, Jaël Evora de Singel. Maar als ze plaatsnemen in de speciale 'voorleesstoel' maakt zenuwachtig plaats voor onbevangenheid. Ze stellen zich voor aan jury en belangstellenden en lezen een fragment voor uit hun favoriete boek.

Waar let de jury vooral op

De jury, bestaande uit: Iris Coster, coördinator taalnetwerk volwassen-educatie de Bibliotheek Schiedam én voorleeskampioen in 2005!, Olga v.d. Heuvel van Voorleesbrigade Schiedam en Kathy Huitema, freelance medewerker Het Nieuwe Stadsblad, lette op: duidelijk en niet te snel spreken, de juiste klemtoon en het eigen stemgebruik.

Kijkt de deelnemer de luisteraars af en toe aan? En dat deden ze. Ze stelden zich op een originele manier voor, gaven een korte inhoud van het te lezen fragment en hielden zich aan de toegestane tijd. Ze kregen allemaal een dik verdiend applaus. En dan is het pauze, gaat de jury in overleg en laat de schoolkampioenen in spanning achter in de zaal.

De deelnemers zijn aan elkaar gewaagd. Wie wordt Voorleeskampioen van Schiedam en mag door naar de provinciale en misschien wel naar de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd?

En de winnaar is

Quincy-Sem Gouka van De Klinker in Schiedam. Hij is gekozen tot voorleeskampioen van Schiedam vanwege zijn mooie, rustige en duidelijke presentatie.

De 10-jarige Quincy-Sem maakt een sprongetje van plezier als hij hoort dat hij de kampioen is: 'Ik dacht misschien word ik derde of zo. Maar ik ben heel erg blij. Of ik vanavond een feestje ga vieren? Nee hoor, ik ga naar voetbaltraining!'

Supertrots

Moeder Suzanne is supertrots: 'Ik heb met plezier en spanning geluisterd vanmiddag!' Juffrouw Rebecca van groep 7 van de Klinker straalt: 'Schiedams voorleeskampioen zit in mijn groep. Wat een talent!'