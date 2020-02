Schiedam-loop met 500 deelnemers

SCHIEDAM – “Mis het niet! Nog 20 startbewijzen”, meldde de Fbook-site van City Sports Events twee weken geleden. “Nog vijf”, volgde een week later. En nu: “Uitverkocht.”



“De stormen Chiara en Dennis hebben niemand afgeschrikt. Ze zijn er gewoon. Zelfs in grote getale”, constateert Alain Meijer. En wie zich zondag 1 maart alsnog in het zweet wil lopen, moet maar hopen, dat er een flink aantal no-shows zijn. De derde editie van Sdam-loop start weer op Sportpark Willem-Alexander en telt drie afstanden (5 en 10 km en een halve marathon) plus een kidsrun. Het parkoers van de 10 en 5 km (start om 12.30 en 12.15 uur) wijkt niet af van voorgaande jaren en voert de deelnemers door Midden-Delfland. De halve marathon (start 12.00 uur) passeert de A4 richting Vlaardingen en volgt daarna enige tijd de kade langs de Vlaardingse Vaart. De kids starten om 11.15 uur en lopen 1250 meter (groep 1 t/m 4) of 2500 meter (groepen 5 t/m 8).