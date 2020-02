'Er zit een luchtje aan de drijvende koeienstal...'

Rotterdam/Schiedam - We kregen een ingezonden stuk van Bart Bos. Bart is een Schiedammer die vaak in Rotterdam rondkijkt. Dit keer vlak over de grens. Hij heeft zijn bedenkingen bij de drijvende boerderij op de grens van Schiedam en Rotterdam. Het doet 'm zelfs aan de 'bajesboot' van vroeger denken.

Dit is wat Bart Bos schrijft:

'Hier zit een luchtje aan! Je moet het die Rotterdammers toegeven, ze durven risico’s te nemen met gewaagde projecten zoals de drijvende koeienstal “Floating Farm”. Deze zelfvoorzienende drijvende stal is een innovatief project, zelfs een unicum in de wereld, dat beoogt de voedselproductie in stand te kunnen houden bij schaarser wordende landbouwgrond door klimaatverandering en overbevolking.

Dit “unicum” is, ondanks de vele morele vraagstukken van dierenhebbers over het houden van koeien op een ponton, gevestigd in het ontwikkelgebied Merwe-vierhavens (kortweg M4H) waar de “maakindustrie” een grote rol speelt en Floating Farm op de hoek van de Gustoweg dus perfect in past. Die locatie is nu juist discutabel, want op deze grens van Schiedam – Rotterdam heeft in het verleden al een ander veelbesproken project gelegen waar Schiedammers uit oost op zijn zachtst gezegd niet happy mee waren maar weinig tegen te doen was omdat het in Rotterdamse wateren lag, de beruchte bajesboot. En nu ziet Schiedam met lede ogen aan dat de geschiedenis zich herhaalt. Wederom dumpt Rotterdam een onbekend en daarom vaak onbemind project in onze achtertuin.

Iedereen herinnert zich moeders woorden van vroeger nog wel als je de neus dichtknijpend langs een boerderij reed: “dat is gezond voor je, die mestlucht”. Tegenwoordig kan moeder, gezien de stikstofsituatie, niet meer aankomen met deze wijsheid. Met die bevreesde stikstof zal het door de kleinschaligheid van de koeienstal wel meevallen, net als het vraagstuk of koeien wel of niet “zeewaardig” zijn. Maar die zogenaamde gezonde lucht waar moeders over sprak, laat ik zeggen blij te zijn niet in de Grensflat te wonen wanneer de wind in die richting staat!'