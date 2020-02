Wilma wacht op de perfect gekleurde lucht

Schiedam - Wilma van Holten experimenteert met haar fotografie. Onder meer met sluitertijden en filters. Dé foto heeft ze nog niet, zegt ze. Maar wat ons betreft komt ze aardig dichtbij!

'Experimenteren met bepaalde filters is leuk om te doen. Zo ook met een zogenaamde 10-stops filter, waarmee je met lange sluitertijden gaat fotograferen. De beweging in de wolken is dan goed te zien, en ook het water gaat er anders uit zien. DE foto heb ik nog niet, het wachten is op de perfect gekleurde lucht. Bijgaande foto is gemaakt bij de Wilheminahaven. Dat is de plek bij mij in de omgeving waar je de zonsondergang goed kan vastleggen.'