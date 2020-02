Storm Ellen gaat flink tekeer vandaag

Regio - Het is weer flink raak dit weekend. Voor de derde week op rij zorgt een storm (Ellen dit keer) met zware windstoten in onze regio voor veel ellende op straat.

Op het water zijn veerdiensten stil komen te liggen, hulpdiensten zijn druk met omvallende bomen en rondvliegende dakpannen.

Aan de de Walenburgerweg in Blijdorp leek een kraan op omvallen te staan. Inmiddels staat de kraan weer stabiel en is er geen vrees voor ongelukken. Aan de Indische Tuin in IJsselmonde is een boom op een auto gevallen.

