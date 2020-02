Schiedam - Dit bericht is ingestuurd via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan zelf een bericht met foto op onze website plaatsen!

Zeg eens eerlijk, heeft u vandaag al aan iemand een compliment gegeven? Nog niet? Dan wordt het hoog tijd om daar wat aan te doen. Waarom? Het zorgt voor een groter geluksgevoel, een beter zelfbeeld en het verbetert de sociale interactie. Op 1 maart is het daarom Nationale Complimentendag. Om hier bewust bij stil te staan en ontmoeting te stimuleren, staan sociaal werkers van DOCK op 28 februari 2020 op drie verschillende plekken in Schiedam met de actie ‘’Neem een momentje en schenk een complimentje’’.

De kracht van ‘echt’ contact

Druk met werk, een gezinsleven, een studie, misschien nog een hobby, en sporten om gezond te blijven. Tijd over voor een vriend of kennis is er bijna niet. We spreken en zien elkaar fysiek een stuk minder. ''Gelukkig leven we in een tijd waarin we makkelijk contact kunnen onderhouden via internet en social media. Maar de kracht van ‘echt’ contact en persoonlijke aandacht moeten we niet onderschatten'', vertelt Judith Grootfaam, sociaal werker DOCK Schiedam.

Op 28 februari staan we daarom van 10:00 – 12:00 uur bij de Nolenslaan (Nieuwland), de Groenelaan (Zuid) en in het Hof van Spaland (Noord). Hier kunnen voorbijgangers een gratis kopje koffie drinken als zij op een koffiemok een compliment schrijven. Met het idee dat zij op 1 maart met deze mok op de koffie gaan bij een dierbare, een vriend/vriendin of buur. Zien wij u ook?