Kids Groenoord Zuid organiseert kinderbingo

Op woensdag 26 februari organiseert wijkteam Kids Groenoord Zuid een kinderbingo. Kinderen tussen de 6 en 12 zijn welkom. Ondanks de naam “Groenoord Zuid” zijn kinderen uit heel Schiedam welkom. De bingo wordt gehouden in Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel 7 en de zaal gaat open om 13:00 uur.

“In Groenoord Zuid wordt er heel veel gevraagd om kinderactiviteiten”, zo stelt Miranda de Koster van Kids Groenoord Zuid. “Het straatteam organiseert daarom deze bingo, voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Zeker zo midden in de schoolvakantie kunnen de kinderen dan een leuke middag hebben”.

Het team van vrijwilligers van Kids Groenoord Zuid staat klaar om de kinderen woensdag te ontvangen. “Bij de jongste kinderen mogen de ouders best een beetje helpen, maar uiteindelijk moeten ze het zo veel mogelijk zelf doen”.

De Scouting Tono-groep stelt hun gebouw ter beschikking in Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel 7 in Schiedam-Groenoord. Alle kinderen zijn welkom. Voor € 3,= kan men een boekje kopen voor 5 rondes. Om 13:00 uur gaat de deur open en start de verkoop, om 14:00 uur start de bingo. Deelname is inclusief wat lekkers te drinken en te snoepen. Er is plek voor maximaal 40 kinderen.