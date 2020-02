'Jeugdige onschuld'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar ene bericht met foto plaatsen! Bart Bos maakte een 'trip down memory lane'.



'Rijdend richting de Spaanse polder springt ineens een nostalgisch plaatje in het oog tussen al het geweld van de graffiti tags op de geluidswal van de A20. De twee iconische kinderen die symbool staan voor onschuld, omdat ze teruggrijpen op de kindertijd: Jip en Janneke. Deze graffitikunstenaar moet wel hele goede herinneringen hebben aan de twee kinderen uit de boeken van Annie M.G Schmidt.

'Alhoewel, gelet op alle maatschappelijke winden die laatste jaren door Nederland waaien en de doorgeslagen politieke correctheid waar Nederland onder gebukt gaat, is de vraag of de graffitikunstenaar geen statement wilde maken met zijn tag van Jip en Janneke. Tussen de Zwarte Pieten, negerzoenen, moorkoppen, Jodenkoeken en genderneutrale muisjes discussies door zijn de twee vriendjes ook al meer dan eens over de tong gegaan. Feitelijk gingen de twee silhouetten alle andere discussies zelfs al jaren eerder voor. Geestelijk moeder Annie M.G Schmidt kreeg in de jaren zeventig al het verwijdt dat haar Jip en Janneke “rolbevestigend" zouden zijn. Gezien tegenwoordig alles wat ooit simpel en onschuldig was geproblematiseerd moet worden is het überhaupt een wonder te noemen dat de avonturen van de twee nog in de boekhandel liggen.

'Maar misschien maak ik nu slapende “moraalridders” wakker en is het verstandiger om nog eventjes te genieten van deze nostalgische onschuld uit de kindertijd van mijn generatie voor de eerste Jip en Janneke-knokploeg richting de A20 paraderen met een hogedrukreiniger om die onschuld uit te wissen.'