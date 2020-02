'Groenoord van het gas af?'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar ene bericht met foto plaatsen! Hans Kreuger is niet blij met de plannen om Groenoord aardgasvrij te maken.



'Het idee om dergelijke experimenten op dit soort achterstadswijken los te laten is ronduit verwerpelijk. Degenen die op die zogenaamde milieuvriendelijke partijen gestemd hebben vinden we meer in de bakfietswijken zoals het Nassaukwartier, de Stadhouderslaan en de B.K. laan, misschien zelfs in Sveaparken...

'Als we deze gebieden nou eerst van het gas halen en de bewoners aldaar naar een dure warmtepomp dwingen? Dan kunnen de mensen in de wijken waar men het minder breed heeft en waar sommige bewoners de Nederlandse taal niet (willen?) beheersen eens rustig afwachten en de aanloopproblemen van een afstandje bekijken. Dus heren wethouders, voor jullie vanavond weer in de gesubsidieerde electrieke voertuigen stappen, denk even na waar het gros van Groen Links en D66 woont, waarschijnlijk in uw wijk, te herkennen aan de vele laadpalen, en bega daar uw ridicule experimenten.'