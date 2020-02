Van recreatieruimte tot topappartementen

Schiedam - De woningnood is groot, ook in bestaande Schiedamse wijken. Dat vergt creatieve ideeën. Hoe voeg je bijvoorbeeld woningen toe aan een 'volgebouwde' wijk, zoals Groenoord? Bouw een laag op de huidige appartementencomplexen! Projectontwikkelaar Vries-Jan Zuidam van Maelion heeft er duidelijk lol in om panden waar niemand naar omkijkt, creatief om te toveren tot woningen waar je écht wilt wonen. Hij maakt optimaal gebruik van de eigen werkplaats waar moderne ramen met industriële kozijnen worden gemaakt, en voegt graag 'iets grappigs voor de bewoners' toe. Het Chopinplein in Schiedam wint er vier mooie top-appartementen mee.



In Rotterdam hebben ze al menige transformatie van verouderd vastgoed op hun naam staan: renovatie projectontwikkelaar Maelion pakt oude panden beet en verbouwt die tot prachtige woningen. Nu ook aan het Chopinplein in Schiedam!

In 2019 werd Linda van Ooijen Knook van Anke Bodewes Makelaardij door de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het Chopinplein gebeld. Of ze een mooi plan kon bedenken voor de leegstaande recreatieruimte van 400 vierkante meter bovenop de twaalfde verdieping. Linda dacht meteen aan Vries-Jan Zuidam van projectontwikkelaar Maelion. Geholpen door Van der Valk netwerknotarissen en de VvE Chopinplein, maakten Linda en Vries-Jan een sluitend plan voor 4 topappartementen. In september startte de bouw en eind februari zijn de vier woningen verkoopklaar.

Linda: "Het is fijn als je weet wat de ander kan. Ook de VvE Chopinplein heeft echt haar nek uitgestoken! Wij zijn blij dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van de woningnood in Schiedam-Noord. Er is echt behoefte aan moderne, levensloopbestendige en duurzame appartementen."

Vier ruime appartementen

Op de 13e etage van ingang B wordt de laatste hand gelegd aan de vier appartementen van elk 94 vierkante meter met drie ruime kamers. De grote glazen puien met moderne, zwarte aluminium kozijnen bieden een fantastisch uitzicht. Aan de ene zijde naar Delft, aan de andere kant naar Rotterdam. Vanzelfsprekend worden de woningen zo duurzaam mogelijk met goede isolatie en comfortabele vloerverwarming.

Zodra de bouw klaar is, worden de bewoners van het wooncomplex aan het Chopinplein en de Vereniging van Eigenaren uitgenodigd om naar het resultaat te komen kijken. "Het zijn fijne woningen in een groene wijk," zegt Linda tevreden. "Hier kijken mensen nog naar elkaar om, zeggen elkaar gedag en houden alles goed schoon."

Uitrollen in Groenoord?

Nu meteen verder aan andere wooncomplexen in Groenoord? Linda en Vries-Jan zijn al aan het onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn: "Op het Griegplein en Sibeliusplein worden de recreatieruimten nog verhuurd. Daarnaast moet het bestemmingsplan het toelaten, want sommige complexen hebben hun maximale hoogte al bereikt," legt Linda uit. "Laten de VvE's ons maar bellen, we onderzoeken graag samen de mogelijkheden!"

Kansen voor de VvE's

"Met de realisatie van dit soort appartementen op de daken kunnen we ook de VvE's helpen aan een fikse bijdrage in hun 'onderhoudspotten' waarmee ze bijvoorbeeld dure uitgaven als vernieuwingen van liften kunnen betalen," stelt Vries-Jan.

Verduurzaming

"Zo profiteren alle bewoners van een appartementencomplex van een uitbreiding op het dak. En voor die nieuwbouw kunnen we in overleg ook meteen het dak verzwaren waardoor de VvE daarop ook zonnepanelen voor het hele complex kan plaatsen. Verduurzaming staat immers hoog op het wensenlijstje van de VvE's in Groenoord."

Begin maart bezichtigingen

Wie zich bij Anke Bodewes Makelaardij of Maelion als geïnteresseerde aanmeldt, wordt begin maart uitgenodigd voor een bezichtiging en mogelijke bieding vanaf € 250.000.