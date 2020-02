Ladies Night en meer in Euroscoop Schiedam

Schiedam - Op woensdag 26 februari is het tijd voor een gezellige Ladies Night. Geniet samen met je vriendinnen van een lekker welkomstdrankje. Neem ook zeker een kijkje bij het aanbod van lokale standhouders!

Voorafgaand aan de film is in de zaal een loterij. Maar niet getreurd als je niks wint, niemand vertrekt met lege handen. Na afloop van de film krijgt iedereen nog een leuke goodiebag mee naar huis! Voor onze Ladies' Night selecteren wij steeds een romantische, grappige of spannende voorpremière. Deze keer is dat Like A Boss.

Verder kun je in Euroscoop Schiedam onder meer zien:



The Call of the Wild

Gebaseerd op het legendarische avontuur van Jack London, vertelt 20th Century Fox het avontuurlijke verhaal van de heldhaftige hond Buck in The Call of the Wild. Zijn rustige leventje komt plotseling op zijn kop te staan wanneer hij van zijn thuis in Californië wordt weggerukt en in de woeste natuur van de Yukon in Canada terechtkomt tijdens de Goudkoorts van eind 19e eeuw.

007 is coming...

Vanaf donderdag 2 april zie je bij Euroscoop Schiedam de nieuwe James Bond film No Time To Die. De ticketverkoop is inmiddels gestart, kijk op www.euroscoop.nl/schiedam.