Column - Wat een storm...

Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

Schiedam- Bij het rondkijken in Schiedam werd Joke Bakllijns pas geleden toch wel heel erg dwars gezeten door de storm.



Ondanks dat ik enkele activiteiten op het oog had, was het niet erg verstandig om met mijn scootmobiel de weg op te gaan. Tenminste niet als ik de voorpagina van de krant als 'vliegende Hollander' wilde halen.

Zelf was ik al maanden getriggerd door stoelyoga, dit wordt maandelijks gratis georganiseerd in het Theater aan de Schie en had mij al diverse keren voorgenomen om daar een kijkje te gaan nemen. Nu ben ik niet zo mobiel, maar als je naar gym op een stoel kunt gaan, moet stoelyoga toch geen probleem opleveren.

In een ver verleden toen ik bijna dag en nacht op de tennisbaan aan het tennissen (klungelen) was, moest ik natuurlijk ook eens 'relaxen' en had mij daarvoor ingeschreven op een cursus Yoga. De cursus werd gegeven in een koud schoolgebouw op nog geen 2 kilometer van mijn huis en gewapend met een matje ging ik op de fiets er naar toe. Fluitje van een cent, alleen die kou hé, op de vloer.

Ik moet zeggen bijna alle oefeningen gingen geweldig, ik kan na al die jaren nog steeds mijn handen plat op de vloer leggen, alleen zit er iets meer buik klem tussen, maar waar ik het meest naar uitkeek was het "slapen" aan het einde van de les.

Alleen noemde men dit ontspannen, ik hou het op slapen.

Omdat de vloer zo koud was nam ik later gewoon lekker een slaapzak mee, maar matje, sporttas en slaapzak tegelijkertijd op de fiets werd een probleem, dus pakte ik voor die 2 kilometer lekker sportief de auto. Als ik zo bepakt en gezakt vertrok moest mijn man altijd lachen en zei alvast 'welterusten meid'. Wat heb ik een plezier van die slaapzak gehad, de lerares was nog niet uitgesproken of ik sliep al, heerlijk, alleen altijd veel te kort.

De terugweg liep niet altijd zo heerlijk, mijn parkeerplaatsje was alweer ingenomen door een van de werkbusjes uit de wijk hierachter en ik kon weer zoeken naar een plaatsje verderop in de wijk, geen succes dus en heb maar geen vervolgcursus gedaan.

Maar het blijft trekken en ik heb dan ook de internetpagina's uitvoerig bestudeerd, zou ik dit nog wel kunnen vraag ik mij af? Sommige oefeningen zien er ingewikkeld uit, kan ik het meeste nog wel meedoen? Helaas ik zal moeten wachten tot 18 maart, want dan is weer de volgende sessie.

Nu voorlopig maar duimen dat na Ciara en Dennis de rust is gekomen en dat de volgende storm (Ellen?) mij niet tot thuisblijven veroordeeld, want ik heb er gewoon zin in, weer lekker te toeren in mijn scootmobiel, lekker de wind om je oren, maar vooral om onafhankelijk te zijn.

Tot een volgende keer.

(Joke Ballijns)