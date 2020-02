Schiedam Centrum staat nog steeds bekend als 'middelmatig' station

Schiedam - Juist nu de gemeente Schiedam bezig is om een Stadsvisie te ontwikkelen en aan inwoners vraagt wat er beter kan in de stad, maakt de NS bekend dat reizigers Schiedam Centrum een ‘middelmatig’ station vinden. In het onderzoek onder 150.000 mensen werd Rotterdam Centraal als best gewaardeerde NS-station in Zuid-Holland verkozen. Dat blijkt uit cijfers van de NS over 2019 die gisteren bekend zijn gemaakt.



Station Schiedam Centrum vinden we terug in de landelijke middenmoot. Dat blijkt uit cijfers van de NS over 2019 die gisteren bekend zijn gemaakt. Overigens is het ook niet zo dat het Schiedamse station ineens een duikeling heeft gemaakt. Vorig jaar eindigde Schiedam Centrum ook in de middenmoot. Met de kanttekening dat het station nu iets beter gewaardeerd wordt dan in 2019 (56 om 54 procent).

De waardering voor Centraal Station Rotterdam is de laatste jaren ook vrijwel stabiel. Ook in 2014 en 2018 noteerde het station een waardering van 93 procent. Dat wil zeggen dat 93 procent van de ondervraagden een 7 of meer gaven. De twee slechts scorende stations in onze regio zijn overigens Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Alexander met allebei 42 procent.