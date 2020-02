Van Jehova Getuige tot succesvol zakenvrouw

Schiedam - In Holland Casino Rotterdam werden dinsdagavond de genomineerden voor Rotterdamse Zakenvrouwen Award 2020 bekend gemaakt. Een van de kanshebbers is de Schiedamse zakenvrouw Tara Boxman. Met een grote glimlach nam ze in aanwezigheid van andere succesvolle zakenvrouwen de nominatie in ontvangst in de hoofdcategorie van de jaarlijkse ondernemersprijs. Op 7 april wordt de winnaar bekend gemaakt en de avond geopend door niemand minder dan Neelie Kroes.



Tara Boxman heeft een niet alledaags carrièrepad afgelegd van tienermoeder tot succesvol onderneemster. Op haar 17e werd ze moeder in een Jehova-gezin en op haar 28e commercieel directeur bij een televisieproductiemaatschappij.

Nu is ze bijna 3 jaar de trotse directrice en eigenaar van marketingbureau Miss Business. “Wij fungeren als jouw marketingafdeling, maar dan buiten de deur. We zijn Rotterdams, vakkundig en een tikkie brutaal. We gaat tot het naadje om de beste om onze opdrachtgevers opvallend in de markt te zetten’’.

Het resultaat mag er zijn; in korte tijd hebben succesvolle bedrijven, zoals het Rotterdamse sterrenrestaurant Fred, zich aangesloten bij Miss Business.

Dit jaar verschijnt ook het eerste boek van Tara Boxman met de toepasselijke titel ‘Van Tienermoeder naar Zakenvrouw’. Met dit boek wil ze andere jonge moeders inspireren om hun dromen waar te maken en in het algemeen benadrukken dat jonge moeders alle kansen en support kunnen gebruiken om een fijne toekomst op te kunnen bouwen. “We schuiven tienermoeders te snel aan de kant en geven ze vaak geen eerlijke kansen. Dat moet anders; je kunt ook als tienermoeder succesvol je ambities waarmaken, je hebt alleen wel een duwtje in de goede richting nodig”, aldus Tara.

De verkiezing

De award voor Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar is in het leven geroepen om bekendheid te geven aan vrouwelijke ondernemers, die door hun power en daadkracht anderen inspireren, stimuleren en verbinden. Eerdere winnaars zijn Monique Delfgauw (Dok99), Marieke Pijler (Brand density) en Saskia Warnaar (Fröbel). Op 7 april wordt de winnaar bekend gemaakt in de Burgerzaal van Stadhuis Rotterdam.

Kijk voor meer info op www.rotterdamsezakenvrouw.nl