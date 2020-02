rietzeilers maken ook lol in de verzorgingshuizen

Schiedam - De Schiedamse, enige echte Carnavalsvereniging De Rietzeilers heeft een sociale reputatie op te houden. Ieder jaar trekt een feestelijke stoet langs verpleeg- en verzorgingshuizen en woonvormen voor mensen met een beperking, waar de bewoners al lang van tevoren reikhalzend naar uitkijken. "Even al je zorgen laten gaan", verwoordt Claudia Lansbergen deze missie.



(door Els Neijts)

De vereniging bestaat uit leden en wérkende leden. Die laatste zijn de motor van de vereniging en allemaal vrijwilliger. Vanwege de vele activiteiten van de Rietzeilers beginnen de feestelijkheden al ver voor de landelijke carnavalsdagen. "Dit jaar hebben we al op 26 januari een groots jeugdcarnaval georganiseerd en op 31 januari het mega grote carnavalsfeest Carnaval ECH WEL in de Grote of St Janskerk. Onder de enthousiaste leiding van onze nieuwe Prins Dennis I en zijn zoon, Jeugdprins Rinaldo."

Hoe leuk die grote feesten ook altijd zijn, minstens zo belangrijk vinden De Rietzeilers hun carnavalstournee langs verpleeg- en verzorgingshuizen in Schiedam en Vlaardingen. "Die tournee loopt nu al drie weken" en duurt tot en met de 21e", benadrukt Claudia. "Want we vieren ook carnaval met mensen met een beperking."

Als overal in het land het officiële carnaval is losgebarsten, wordt in Schiedam op zaterdag 22 februari de Sleuteltocht gehouden. Deze start om 13.00 uur op Land van Belofte en voert via het Broersveld en de Hoogstraat naar de Grote Markt. De bestijging van het bordes van het oude Stadhuis vindt plaats rond 14.00 uur.

"Normaal krijgen we op carnavalszaterdag de stadssleutel van burgemeester Lamers die het carnaval ook een warm hart toedraagt. Op de sluitingsavond komt hij hem dan weer ophalen. In die tussentijd heet Schiedam dan weer even Brandersgat. Maar door omstandigheden heeft Prins Dennis I op 31 januari op Carnaval ECH WEL te midden van ruim 40 collega's Stadsprinsen uit heel Nederland en België de stadssleutel al mogen ontvangen. Hij wordt dit jaar na de Sleuteltocht teruggegeven aan wethouder Ruseler. "