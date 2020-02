'Hoe rijk ben je als stad met dit soort vrijwilligers'

Schiedam - Onze Stadsdichter breekt op twitter een lans voor de stichting Net NIet Genoeg. Hieronder vind je haar mooie ode aan de vrijwilligers.



'De armoede in Schiedam is hoog, waardoor een stichting als Net Niet Genoeg meer dan nodig is. Maar tegelijkertijd... hoe rijk ben je als stad, als je dit soort vrijwilligers hebt die een verschil kunnen maken voor velen.

Vandaag alweer 7 jaar lang.'