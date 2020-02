Schiedammers willen Stadsvisie die inzet op veiligheid, zorg en betaalbare woningen

schiedammers willen stadsvisie die inzet op veiligheid zorg en be

Schiedam - De eerste resultaten voor de Stadsvisie zijn bekend. Een online enquête, ansichtkaarten en de website toekomstschiedam.nl leverden veel ideeën van Schiedammers op voor de toekomst van Schiedam. De meest genoemde onderwerpen die een plek moeten krijgen in de Stadsvisie zijn veiligheid, zorg voor elkaar en betaalbare woningen, met name voor jongeren en ouderen. Bij de suggesties om voorzieningen in de stad te verbeteren stond ‘groen’ op de eerste plek.



Wethouder Jeroen Ooijevaar is blij met alle reacties: Een visie op de toekomst van onze stad kan alleen maar worden gemaakt met Schiedammers. Het is fantastisch om te zien dat veel Schiedammers meedenken en betrokken zijn bij de Stadsvisie.”

Al 14.000 Schiedam mers bereikt

Tijdens alle activiteiten in de eerste fase zijn ongeveer 14.000 Schiedammers aangesproken. Vier doelgroepen kregen extra aandacht: jongeren, ouderen, ondernemers en Schiedammers met een multiculturele achtergrond.

De campagne werd vanaf de start ondersteund met een website die gedurende de 1e fase door bijna 3.500 unieke bezoekers werd bezocht. Ruim 3.100 Schiedammers leverden ideeën aan voor en over de toekomst van de stad.

Hoe gaat het verder in de komende maanden?

De resultaten uit de 1e fase zijn een goede basis om in 2020 verdere stappen te nemen. Ook de komende periode vinden er daarom weer gesprekken plaats tijdens grote en kleinere evenementen en bijeenkomsten. Schiedammers kunnen ook online meedoen. In deze tweede fase van het onderzoek worden de onderwerpen uit de 1e fase verder uitgewerkt. Daarnaast is er aandacht voor andere onderwerpen die ook belangrijk zijn voor de toekomst van Schiedam, zoals duurzaamheid, zorg en gezondheid, digitalisering en innovatie.

Meer informatie kan gevonden worden via de website www.toekomstschiedam.nl. De Stadsvisie wordt begin 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.