Claudia de Breij ontvangt Schiedamse jaarprijs lhbti-emancipatie

Schiedam - Op maandag 9 maart reikt wethouder Jeroen Ooijevaar de Jillis Bruggeman Penning uit aan Claudia de Breij. Deze cabaretier, liedschrijver, televisiemaker en radio-dj krijgt deze onderscheiding omdat zij zich overal – in het theater, columns, boeken, tv- en radioprogramma’s, liedjes en (social) media – expliciet uitspreekt tégen haat en discriminatie en vóór liefde en diversiteit. Omdat ze durft voorop te lopen.



Mieke Peters (Vlaardingen), Noes Fiolet (Capelle aan den IJssel) en Theo van der Heijden (Schiedam) krijgen de Jillis Opsteker opgespeld, omdat zij zich in hun gemeente of regio verdienstelijk hebben gemaakt voor de acceptatie van lhbti-ers en zich inzetten tegen discriminatie.

Iedereen welkom op 9 maart

De uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning vindt plaats in het Stedelijk Museum Schiedam. Het programma start om 11.30 uur en eindigt om 13.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via contact@schiedam.nl.

Voortrekkersrol gemeente

In Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele identiteit, maar discriminatie komt helaas nog steeds voor. Het blijft zaak om waakzaam te zijn. De gemeente Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen. Sinds 2014 is Schiedam een Regenbooggemeente en ondersteunt zij diverse lhbti-projecten, de lhbti-ambassadeurs en de Stichting Jillis Bruggeman.

Jillis Bruggeman

Sinds 2015 kent de gemeente een monument en een penning. Beide zijn vernoemd naar Jillis Bruggeman. Deze Schiedammer is op 9 maart 1803 ter dood veroordeeld vanwege zijn seksuele identiteit. Dit was de laatste keer dat iemand onder Nederlands recht ter dood werd veroordeeld wegens sodomie. Het is het laatste voltrokken doodvonnis in Schiedam.

De gemeente reikt de Jillis Bruggeman Penning uit aan een persoon of instantie die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van seksuele of genderidentiteit in Nederland of elders in de wereld. Eerder is de Jillis Bruggeman Penning uitgereikt aan:

2019 Boris Dittrich

2018 Barbara Barend

2017 Arie Boomsma

2016 Michael van Praag

2015 Eduard Nazarski