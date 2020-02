Kersverse Schiedammer scoort hoge ogen als model

Schiedam - Als jongetje fantaseerde de kersverse Schiedammer Leroy Ter Haar (27) hoe hij als model de wereld over zou reizen. Het echte leven verliep op zijn zachtst gezegd minder glansrijk. Toen hij vier was stierf zijn vader en op zijn elfde werd zijn moeder ernstig ziek. Door wat hij voor zijn kiezen kreeg, kon Leroy zich op school slecht concentreren. Toch werd hij fotolasser, maar toen een vroeger schoolvriendinnetje vroeg of hij wilde poseren, belandden zijn eerste foto's op Facebook en modellenpagina's. Het regende zoveel complimenten dat Leroy zich serieus in the picture ging spelen. Zelfs met bijbaantjes als playboy bij Erotisch Dineren. Vorig jaar werd hij Mister Avantgarde en afgelopen weekend was hij finalist van Top Model Europe.



(door Els Neijts)

Voor de allereerste foto's poseerde Leroy met zijn beste vriend. "We deden altijd al alles samen: fitness en evenementen organiseren, zoals Ladies Night bij Pathé. We hoefden amper iets tegen elkaar te zeggen om elkaar te begrijpen. ls ik gay was geweest... We zijn ook samen als playboy gaan werken bij Erotisch Dineren. Daardoor is hij ook gaan strippen, maar dát heb ik maar niet gedaan. Ik zou er meer voor voelen om als model voor non-profit organisaties te werken."

Toen Leroy's vader stierf moest zijn moeder het met twee kinderen alleen zien te rooien. Tot overmaat van ramp werd ze een paar jaar later zelf ernstig ziek. "Ze kreeg levercirrose, terwijl ze nooit heeft gedronken! De oorzaak is nooit ontdekt. Tot mijn negentiende was het nog redelijk te doen, dus ben ik wel op mezelf gaan wonen. Maar toen ze steeds zieker werd, ben ik teruggegaan om voor haar te zorgen. Ik had al geen vader meer... Toen brak er pas echt een heftige tijd aan, omdat ook haar hersenen aangetast raakten. Twee jaar geleden heeft ze een levertransplantatie ondergaan en wonderlijk genoeg lijkt het er nu op dat ze bijna nergens last meer van heeft. Ik ben héél blij dat ze er nog is en ik dingen doe waar ze trots op is. Ze is ook heel dankbaar, maar ik zou het allemaal zo wéér doen."

Pijpfitten of lassen

Door zijn roerige jeugd deed Leroy het niet al te best op school. "Ik was heel snel afgeleid en werd daardoor als onhandelbaar bestempeld. Ik moest zelfs naar Jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Daar kon ik uiteindelijk kiezen tussen pijpfitten of lassen. Pijpfitten leek me helemaal niks, maar in lassen bleek ik goed te zijn, dus... Ik kreeg een leertraject met baangarantie aangeboden. Na negen maanden hele dagen alleen maar lassen had ik op mijn achttiende daardoor een echte baan. En die heb ik nog. Op mijn werk weten ze dat ik model ben. Natuurlijk vinden ze dat een tikje gay en worden daar wel eens opmerkingen over gemaakt als Ojee, daar heb je dat model weer. Maar echt foute geintjes maken mijn collega's eigenlijk nooit. Bovendien, als ik onrecht zie of onterechte kritiek krijg hoor je me echt wel hoor."

Nu nog een vet contract

Zolang je nog geen vet contract weet binnen te slepen, kost modellenwerk niet alleen veel tijd maar ook geld. En vaak is de concurrentie moordend. "Ik kijk natuurlijk ook veel plaatjes van andere gasten en weet dat grote merken als Dolce & Gabbana en Gucci een uitdrukkingsloze uitstraling willen. Dat ligt me niet zo. Ik zou graag als model mijn brood verdienen, maar al met al vind ik het al een hele prestatie dat ik zover ben gekomen. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik ben niet zo zelfingenomen."

Nieuwe Schiedammer

Leroy en zijn vriendin zijn al zes jaar samen. Tot voor kort woonden ze nog in Rotterdam, maar: "In Spaland hebben we nu alles wat we willen!''

www.facebook.com/leroy.terhaar.7 en Instagram