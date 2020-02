Katten en papegaai gered bij brand in Schiedamse woning

Schiedam - In een woning aan het Gimbergpad in Schiedam is donderdagmorgen 20 februari brand uitgebroken. De brand woedde op de zolder van de woning.. Een ambulance werd uit voorzorg direct mee gestuurd. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook vrij. De brandweer schaalde op naar middelbrand. De brandweer had veel moeite om de woning te betreden. Het lukte uiteindelijk om via de achterzijde binnen te komen om te beginnen met blussen. In de woning waren nog twee katten en een papegaai, Zij zijn ongedeerd gebleven. Er zijn twee personen door het ambulancepersoneel nagekeken voor het inademen van rook. (Foto: GinoPress B.V.)