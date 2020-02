Mannenkoor basiliek bestaat 140 jaar!

Mannenkoor In Honorem Dei, met de nieuwe pastor Melvin Tharsis, die er onlangs binnen de parochie Schiedam-Vlaardingen-Maassluis ter versterking is bijgekomen. (Foto: )

Mannenkoor In Honorem Dei, met de nieuwe pastor Melvin Tharsis, die er onlangs binnen de parochie Schiedam-Vlaardingen-Maassluis ter versterking is bijgekomen. (Foto: )

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar ene bericht met foto plaatsen! Roger Pluijm vertelt over een bijzondere verjaardag.



De Singelkerk in Schiedam, nu Liduinabasiliek, werd gebouwd in de jaren 1879-1881. Haar mannenkoor werd al in 1880 opgericht, reeds voor het gebouw af was. Dit zegt iets over het enthousiasme en de daadkracht van dit koor en hun toewijding aan deze bekende Schiedamse kerk.

Officieel heet het koor IN HONOREM DEI (Latijn voor ‘Ter ere Gods’) maar in de volksmond wordt het vaak IHD genoemd.

Sinds de oprichting zingt dit koor de gregoriaanse gezangen op de zondagochtend en kerkelijke feestdagen, tijdens huwelijksmissen en uitvaartmissen. Het koor heeft een hechte band met Monseigneur Vismans, oud-rector van de basiliek, bekende Schiedammer en vele jaren een graag geziene gast in Schiedamse radio- en televisie-uitzendingen.

Een andere Schiedammer die lang verbonden is geweest aan het koor was dirigent-organist Kees Hagendoorn, die ook orgel- en pianoles gaf bij de firma Hakkert. Tegenwoordig is de muzikale leiding van dit koor in handen van Bas van Houte, tevens dirigent van de uitvoeringen van de Matthäus Passion in Schiedam.

Het 140-jarig jubileum van mannenkoor In Honorem Dei zal op een nader te bepalen datum dit jaar gevierd worden in de basiliek, adres Singel 106, Schiedam. Wie het gregoriaans wil horen kan vanzelfsprekend terecht in de basiliek. Meestal zingt het koor de eerste twee zondagen van de maand (9.30 - 10.30 uur) en dikwijls ook de derde zondag, maar let op, dit schema gaat komende zomer veranderen.