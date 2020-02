In Memoriam - Rob Lutz: een uitstekende gastheer

Schiedam - Met respect voor zijn wens om het leven los te laten namen zijn vrouw Ineke en dochter Nancy afscheid van Rob Lutz. Toen ze het een week geleden in het Nieuwe Stadsblad bekend maakten, had de crematie reeds plaatsgevonden. Rob was op zondag 2 februari op 76-jarige leeftijd overleden.



(Door Kor Kegel)

Lutz… inderdaad was Rob familie van de bekende acteurs Pieter Lutz, Ton Lutz en Luc Lutz en hij had minstens met de drie broers uit Delft gemeen dat hij hield van amusement en entertainment. Maar in een andere rol, als organisator.

Zijn talent bleek meteen nadat hij in 1969 was aangesteld door de Vereniging tot Bevordering van de Belangen van de Hervormde Kerk als beheerder van het gebouw met verenigingslokaal aan de Nieuwe Haven 155, tegenover de Kippenbrug. Dit zalencentrum, geopend in 1932, had in 1939 de naam Zaal Irene gekregen, na de geboorte van prinses Irene. In goed overleg met het bestuur, maar op eigen risico en op eigen kosten maakte Rob Lutz er samen met zijn vrouw Ineke een florerend zalencentrum van. Het werd een gewild centrum voor de meest uiteenlopende activiteiten, toneel, carnaval, muziek, cursussen, bruiloften, personeelsfeesten. Hij wilde ook de politiek naar binnen lokken en dat deed hij in 1970 met de organisatie van een verkiezingsavond, waar alle politieke partijen zich konden presenteren aan het publiek. Soms was de verkiezingsavond de uitslagenavond. Ook spannend.Al snel was Zaal Irene niet weg te denken uit het Schiedamse verenigingsleven. Altijd konden de lokale journalisten er wel nieuwtjes opdoen.

Als horecabedrijf floreerde Zaal Irene beter dan als trefcentrum van de Nederlands hervormde kerk en daarom besloot het bestuur van de Vereniging tot Bevordering enz. om het gebouw te koop te zetten. Rob en Ineke Lutz namen de moedige stap om het complex zelf aan te kopen. Daar moest wel de gemeente Schiedam aan te pas komen. Want een paar jaar eerder waren enkele zalencentra in Schiedam opgeknapt, betaald uit de Watermiljoenen die Schiedam van Rotterdam had gekregen als afkoop van de eeuwigdurende levering van gratis drinkwater. Zou de hervormde kerk Zaal Irene verkopen aan een particulier die er een heel andere bestemming aan wilde geven, dan was dat geld verspild geweest. Maar Rob Lutz wilde de bestemming zalencentrum behouden. Maar hoe kan het lopen? De zalencentra in Schiedam hadden enkele jaren later te lijden onder het beleid van de gemeente Schiedam om wijkcentra te realiseren. Rob Lutz reageerde zeer teleurgesteld dat na de oplevering van wijkcentrum De Blauwe Brug in Groenoord in 1980 carnavalsvereniging De Rietzeilers besloot om voortaan daar de feestavonden te houden. Ook cursussen en recepties verplaatsten zich naar de wijkcentra.

Prachtige traditie

Maar Rob Lutz ging door met de organisatie van de verkiezingsavonden. Het werd een prachtige traditie, die niet alleen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen voor spanning zorgde. Ook als er verkiezingen op komst waren voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer, maakten Schiedamse politici dankbaar gebruik van de mogelijkheid om provinciale en landelijke standpunten van hun partij te verdedigen en naar Schiedam te vertalen. En dan waren er nog de avonden op de dag van de verkiezingen. In Zaal Irene wachtte politiek Schiedam de uitslagen af via een aantal tv-toestellen op verschillende plekken in de zaal.

De traditie duurde twintig jaar. Toen waren de Lutzen toe aan iets anders: "Er is meer in het leven dan zalen doen.'' Zaal Irene werd in oktober 1989 verkocht aan de Jehova's Getuigen, die er na een verbouwing begin 1990 hun Koninkrijkszaal vestigden.

Maar op de valreep kwam er nog een verkiezingsavond, nog geen maand voordat de Jehova's het complex zouden overnemen. Dat was op woensdag 6 september 1989. In mei was het kabinet-Lubbers II gevallen over de aftopping van de belastingaftrek voor woon-werkverkeer (het reiskostenforfait) en op 6 september waren de nieuwe verkiezingen van de Tweede Kamer, die tot Lubbers III zouden leiden.

Die avond nam de Schiedamse politiek afscheid van Rob Lutz. De nestor van de gemeenteraad, Gerard Verhulsdonk, zei: "Alle jaren heb je ons allemaal in de waan gelaten dat we de beste partij waren. Ik vond dat heel knap.'' Dat was helemaal waar. Rob Lutz had de gave om het iedereen naar de zin te maken.Wegen scheiden. Later was het een verrassing om Rob en Ineke aan de slag te zien aan de Kuiperstraat 68 in Vlaardingen, hoek Fransenstraat, waar ze een snackbar annex lunchroom hadden overgenomen. Ze stonden er met dezelfde passie.