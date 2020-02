VOF de Kunst gaat de tent op z'n kop zetten

Schiedam - Wie is er niet mee opgegroeid? 'Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek op jououou'. Vanavond kun je die megahit en andere bekende liedjes van VOF de Kunst in Theater aan de Schie horen.



In de jaren 80 scoorde VOF de Kunst vele hits met Nederlandstalige popsongs en later ging de groep zich vooral toeleggen op het zingen van kinderliedjes, zoals Griezelbus, Dikkertje Dap en andere legendarische liedjes van Annie M.G. Schmidt. Nu gaat VOF de Kunst het theater in met een nieuwe theatervoorstelling genaamd; Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan). Zanger Nol Havens over de voorstelling: "We gaan de tent op z'n kop zetten. We zijn vrienden, één blik is genoeg. Als er iemand in het publiek een gek verzoeknummer roept, kijken we elkaar aan en beginnen we. Of niet." Woensdag 19 februari te zien in Theater aan de Schie. Aanvang 20.15 uur. Reserveren kan via theateraandeschie.nl.