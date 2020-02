help mee padden overzetten in schiedam noord

Schiedam - Rond februari/maart ontwaken padden uit hun winterslaap en trekken zij tot half april naar hun geboortesloot om eieren af te zetten. Door de kou zijn de padden nog wat traag. Veel padden halen zonder hulp de overkant niet. De padden in Schiedam Noord kunnen daarom in deze periode wel een extra handje gebruiken bij de trek naar hun geboortesloot. Daarom worden enthousiaste vrijwilligers gezocht om de padden te helpen tijdens deze 'paddentrek' en ze 's avonds de drukke weg over te zetten.



In het groene gedeelte van Schiedam Noord steken veel padden over de weg, maar worden hierbij helaas door het verkeer regelmatig overreden. Heeft u zin en tijd om de padden in Schiedam Noord te helpen tijdens de paddentrek? Of lijkt het u leuk om een mooie avondwandeling te maken ook nog iets te doen aan natuurbehoud en educatie? Kinderen die het leuk vinden mogen zich ook aanmelden, maar dan altijd onder begeleiding van een ouder.

Dan kunt u zich via e-mail aanmelden bij contactpersoon Rob van der Drift van (rdrift@tele2.nl). Ook kinderen kunnen zich aanmelden, maar moeten dan wel altijd onder begeleiding van een ouder meelopen. Aanmelden als vrijwilliger om de padden te helpen kan tot eind februari.

Instructie

Vooraf krijgt iedereen die meedoet een instructie en een geel veiligheidshesje. Voor een zaklantaarn dien je zelf te zorgen. Kinderen kunnen in de vroege avonduren doordeweeks (tot 20.00 uur) en in het weekend (tot 21.00 uur) meelopen. Dit hoeft natuurlijk niet iedere avond, een paar keer in de hele periode is al voldoende.

Matig uw snelheid

Om verkeer te waarschuwen plaatst Irado langs de bekende paddenroutes verkeersborden met een adviessnelheid van maximaal 30 kilometer per uur. Met het matigen van uw snelheid op deze routes zullen ook meer padden de overkant halen.