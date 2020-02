Klokkenluider mailt KNVB over de misstap van HBSS

Schiedam – Een naar nu blijkt pijnlijke reeks misverstanden bij de overschrijving van Berkan Bayraktar, gevolgd door een anonieme email aan de voetbalbond, hebben HBSS in diskrediet gebracht en in het stafbankje gezet. De tussentijds van BVCB gekomen middenvelder blijkt een 'niet juist geregistreerde speler'.



(door Gerard S. Verver)

Een verhuizing en aanstaand vaderschap waren in het najaar voor Bayraktar aanleiding om overschrijving aan te vragen. Hij werd echter ondergebracht in de B- (lagere elftallen) in plaats van de A-categorie. Dat werd echter door niemand opgemerkt.

Niet door HBSS en niet in Zeist. "Hij heeft steeds gewoon op het wedstrijdformulier gestaan, maar dat is de bond blijkbaar ontgaan", merkt Hen Bras op. Hoewel de aanklager amateurvoetbal erkent, dat de club niets kwaads in de zin hadden, "staat vast, dat we achteraf gezien een niet gerechtigde speler opstelden."

Dat kwam pas aan het licht door een klokkenluider. "De mail werd in november verzonden en kwam terecht bij de afdeling grensoverschrijdend gedrag en is pas in januari naar de juiste afdeling gestuurd." Inmiddels was zijn mailadres gedeletet en de afzender niet meer te achterhalen. HBSS heeft overwogen in beroep te gaan, maar zag er na het inwinnen van advies toch maar van af. "Het feit blijft namelijk, dat er iets verschrikkelijk verkeerd is gegaan en daar moeten we nu voor boeten."