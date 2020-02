Chaos op het spoor in Schiedam na dodelijke aanrijding met personenauto

Schiedam - De hulpdiensten rukten maandagavond massaal uit naar de Kandeaarweg voor een aanrijding tussen een voertuig en een trein.



Op de spoorwegovergang was een voertuig in aanraking gekomen met de trein richting Delft. Het voertuig vloog hierbij in brand en werd een flink stuk meegesleurd door de trein. De politie bevestigde al snel dat er een persoon om het leven was gekomen.

Ongeveer 250 mensen werden door karretjes van ProRail via het spoor uit de trein gehaald. Tussen Rotterdam en Delft reden er in ieder geval tot 6.30 uur dinsdagochtend geen treinen vanwege het ongeval. De NS zette bussen in tussen Schiedam Centrum en Delft. Op de Kerkweg in Schiedam werden de passagiers opgevangen en met bussen naar station Schiedam, danwel station Delft gebracht. Onder de passagiers zaten kleine kinderen, ouderen en mensen die nog ver moeten reizen.