Duizend euro voor een moestuin op het schoolplein?

Rotterdam - Kinderen zitten steeds meer binnen, terwijl de voordelen van buitenlessen zich keer op keer bewijzen. Op dinsdag 7 april, tijdens Nationale Buitenlesdag, geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. IVN Zuid-Holland en Jong Leren Eten Zuid-Holland lanceren in het kader van de Nationale Buitenlesdag de 'ontwerpwedstrijd voedselplek'. Scholen uit Zuid-Holland maken kans op de realisatie van hun zelf ontworpen plek voor voedselonderwijs ter waarde van 1.000 euro.

De 'ontwerpwedstrijd voedselplek' vraagt scholen creatieve ideeën in te dienen die het schoolplein omtoveren tot een plek voor ontdekkend voedselonderwijs. Vijf scholen ontvangen uiteindelijk een bedrag ter warde van 1.000 euro om de plek ook echt te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, eetbare haag of leifruit op het plein. Op het schoolplein kunnen kinderen ontdekken hoe voedsel groeit. Een startpunt voor een gezonde leefstijl. Alleen scholen die ook meedoen met de Nationale Buitenlesdag maken kans. Zij kunnen hun ideeën indienen via www.ivn.nl/voedselplekzuidholland.