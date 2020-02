Museummolen De Walvisch organiseert kleurwedstrijd voor basisscholen

Schiedam - Vanaf 22 februari is het voorjaarsvakantie in regio Schiedam. Om deze schoolvakantie goed te vieren, organiseert Museummolen De Walvisch een kleurwedstrijd voor alle basisscholen in Schiedam en omstreken. Vanaf deze week tot 27 februari kunnen de basisschoolleerlingen in drie leeftijdscategorieën deelnemen.



Op zondag 1 maart reikt niemand minder dan de molenaar van éen van de reuzen van Schiedam een cadeaupakket uit aan de drie gelukkige winnaars. Dan is de beleving nog niet compleet; onder begeleiding van ouders of grootouders maken de jonge kunstenaars kennis met de geschiedenis van hoogste molens ter wereld én krijgen zij de kans om zelf graan te malen

Vanaf deze week is het mogelijk een kleurplaat af te halen bij Museummolen De Walvisch of deze te downloaden via de website van het Jenevermuseum. Op dinsdag 25 februari en donderdag 27 februari zijn de basisschoolleerlingen welkom om de kleurplaat te komen inkleuren óf in te leveren tussen 11.00 en 14.00 uur. Bij inlevering van deze kleurplaat krijgen de deelnemers een gratis 'molen doe-boekje' met diverse opdrachten. Dan is het nog maar één trap omhoog om op de maalzolder uit te komen.

Deze klim wordt beloond met een adembenemend uitzicht over de stad en de andere korenmolens. De museummolen is gratis voor kinderen onder de 12 jaar. Entree voor volwassen is met de museumjaarkaart of de Rotterdampas gratis.