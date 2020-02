Kethelhaghe blijft paradijs voor tennis en badminton

Op zes binnenbanen kan in Kethelhaghe door tennissers overwinterd worden. En het is de thuisbasis van badmintonclub TSF. (Foto:DPG/gsv) (Foto: )

SCHIEDAM – "Voorbarig." Zo noemde het stichtingsbestuur van het Tennis- en Badmintonhal Kethelhaghe de commotie die in het najaar van 2019 ontstond nadat Tennisvereniging Schiedam Noord er op hintte dat de zes overdekte banen zouden verdwijnen om plaats te maken voor een kinderspeelparadijs. Gevoed door die angst werden door TSN-leden handtekeningen verzameld en de gemeenteraad gevraagd actie te ondernemen.



(door Gerard S. Verver)

"Kethelhaghe blijft zoals het sinds de bouw in 1985 is: een thuisbasis voor de racketsport", stelt het stichtingsbestuur de gebruikers van de hal nu gerust, nadat het vorige week een intentieverklaring heeft getekend met een partij die 'zich voornamelijk concentreert op racketsport'. Daarmee wordt de vermeende dreiging, dat de hal een kinderattractie zou worden, uit de wereld geholpen.

"Laat duidelijk zijn dat we ons realiseerden dat er door de verminderde animo voor tennis iets moest gebeuren om de toekomst van de accommodatie zeker te stellen", aldus een woordvoerder van het bestuur. Om dat te bereiken was er contact met Optisport, dat in Schiedam de sporthallen en zwembaden beheert. "Zij opteerden voor een speelparadijs. Dat bleek echter een mission impossible, omdat onze locatie in het bestemmingsplan een sportbestemming heeft. Dat aanpassen is en was geen haalbare kaart."

Huidige vorm

Totdat het stadskantoor het stichtingsbestuur op het spoor zette van de huidige partner, waarvan de naam nog niet vrijgegeven kan worden. "Onze inzet was er van meet af aan op gericht om Kethelhaghe in zijn huidige vorm te behouden. Voorwaarde was dus, dat de nieuwe eigenaar, een sportgerelateerde partij moest zijn." Daar is het stichtingsbestuur inmiddels voor de volle honderd procent van overtuigd. "Zij zijn goed ingevoerd in alles wat met alle vormen van racketsport te maken heeft."

Ook padel

Ook liggen er plannen om het complex, dat zes binnen- en negen buitenbanen heeft, toekomstbestendig te maken. "We hebben begrepen dat de inzet is om er een Kethelhaghe 2.0 van te maken. Nu liggen er bijvoorbeeld buiten Smashcourt-banen. De bedoeling is dat op termijn deels te vervangen door de nieuwste gravelsoort." Ook wordt gedacht aan padel. "Dat alles sluit naadloos aan bij wat wij als bestuur voor ogen hadden. Zo kan Kethelhaghe nog tal van jaren vooruit."