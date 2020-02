Scouts op het podium

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar ene bericht met foto plaatsen! Op een podium gaan staan voor een groot publiek is best eng. Toch durfden de bevers en welpen van de Scouting Tono-groep dit zaterdag tijdens de jaarlijkse PlayBackShow.



Winnaars waren de 6-jarige Kim van den Graven bij de bevers en de 10-jarige Floor Lemon bij de welpen. “Ik had best goed geoefend”, zo straalt de 6-jarige Kim, “maar was best nog wel zenuwachtig. Maar nu heb ik wel gewonnen!”. Floor Lemon was zo mogelijk nog zenuwachtiger en volgens haar moeder ’s nachts meerdere keren wakker geworden. Toch waren beide scouts ontzettend trots op hun medaille en wisselbeker.

“De playbackshow is al een echte traditie bij de Scouting Tono-groep”, zo verteld Monica Pool, een van de vrijwilligers die de playbackshow organiseerden. “Sinds 1986 doen we dit elk jaar, en de namen van alle winnaars staan op de wisselbeker.. Zelf heb ik de playbackshow bij de welpen gewonnen in 2008. En wat zo leuk is dat je ziet dat de kinderen het allemaal ontzettend spannend vinden, maar ze hiermee wel net hun grenzen weer iets verleggen. Weer iets meer durfven dan er voor, dat is voor mij echt Scouting”.

In de jongste categorie, de bevers (4 tot 7-jarigen) is Luuk Lemon derde geworden, Svea Svetselaar tweede en mag Kim van den Graven de wisselbeker een jaar thuis houden. Bij de net iets oudere welpen (7 tot 11-jarigen) werd Shannon Spruit derde, Eva van Gerven tweede en komt de naam van Floor Lemon op de wisselbeker te staan.