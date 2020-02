Hulphond Nederland breidt uit in Schiedam

Schiedam - Schiedam is een van de 15 locaties waar Hulphond Nederland haar dier-ondersteunde therapie- en coachingprogramma aanbiedt. De stichting zet hulphonden in bij therapie en coaching voor jongeren met uiteenlopende gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, autisme, een licht verstandelijke beperking of pestproblemen. Per jaar worden ruim 600 jongeren met dit programma geholpen.



Hulphond Nederland is verheugd om haar dier-ondersteunde therapie en coaching in Schiedam uit te breiden. Vanwege de positieve resultaten en toename in aanvragen zijn er nieuwe therapeuten aan het succesvolle team toegevoegd. Hierdoor kan de stichting op meer dagen therapie en coaching met een hulphond aanbieden.

Nieuw perspectief

Honderdduizenden jongeren zijn angstig of onzeker, worden gepest, hebben gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of last van psychische problematiek. Hulphond Nederland reikt deze jongeren de helpende hand door middel van dier-ondersteunde therapie en coaching. Met de unieke combinatie van een professionele therapeut en een zorgvuldig geselecteerde hond helpen zij jongeren die anders vastlopen in het dagelijks leven. Dit kan het eerste antwoord op een hulpvraag zijn of een vervolg op eerdere behandeltrajecten. Na therapie met een hulphond gaan kinderen weer thuis wonen, terug naar school en krijgen ze weer plezier in het leven.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht op de website www.hulphond.nl/therapie-en-coaching/.

Over Hulphond Nederland

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.