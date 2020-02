Op de vlucht voor Dennis, nu veilig aan de Rotterdamse kade

Rotterdam - Het cruiseschip ms Black Watch ligt er vredig bij in Rotterdam. Het schip arriveerde gisteren en blijft tot het begin van zondagavond. De komst was niet gepland. De Black Watch kwam naar Rotterdam in plaats van Amsterdam vanwege storm Dennis. We gaan er vanuit dat het schip voortaan metéén de goed keuze maakt....

Ms Black Watch meerde zaterdag rond het middaguur aan en vaart zondag 19.00 uur af naar Antwerpen. De Black Watch werd gebouwd door Wärtsilä Helsinki Shipyard voor Royal Viking Line als Royal Viking Star. In 1972 werd het beschouwd als een van de vijf meest luxueuze cruiseschepen in de wereld. In 2005 is het gerenoveerd.