Hete nacht, eerste lentedag én storm Dennis

Rotterdam - Had je het ook zo warm in bed vannacht? Wij ook. Het wás ook een hete nacht, meer dan 13 graden zelfs. En de nacht is gevolgd door de eerste officiële lentedag van het jaar. Mét een flinke storm.

Dat het een nacht eerder ook al heet was, kwam niet als een verrassing, toen was het immers Valentijnsdag. Maar meer dan 13 graden halverwege februari is bizar, en een record. Ook op 31 januari is dit jaar al een warmterecord gemeten. Zelfs nachten in juni zouden jaloers zijn op z'n temperatuur.

Vandaag (zondag 15 februari) is het ook al warm, met zo'n 15 graden is het officieel zelfs de eerste lentedag van 2020. dat is één dag eerder dan vorig jaar toen op 17 februari de 15 graden werd aangetikt.

En er is vandaag meer aan de hand. Storm Dennis komt op bezoek, een wat minder zware storm van Ciara vorige week. Maar wel eentje met code geel, dus een beetje uitkijken voor vallende takken of andere rondvliegende rotzooi is vandaag geen overbodige luxe.

Er kunnen windstoten voorkomen tot ongeveer 110 kilometer per uur. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Vanavond neemt de wind wat in kracht af. Morgen is het wisselend bewolkt. Er trekken soms pittige buien over ons land met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 10 graden.