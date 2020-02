Zéér zeldzame insect (Cicade) in Schiedam gespot

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



'Het klinkt misschien ongelooflijk, maar net voor de storm Ciara heb ik vlak bij de hoofdingang van Frankeland & de Harg in de Willem Andriessenlaan een zéér zeldzame Cicade gefotografeerd in de struiken, niet één keer maar zelfs drie dagen achter elkaar. (en dat waren ook nog verschillende exemplaren)

Ook in onze omringende landen is hij zeer zeldzaam. Deze kleine groen/geel gekleurde Cicade met de mooie naam Zygina Nivea is rond de 3 á 4 mm lang en heel dun maar door zijn groen/gele kleur toch eenvoudig te vinden als hij op een bruin verkleurd blad zit. Het fotograferen dient wel snel te gebeuren omdat ze snel wegvliegen als ze gestoord worden.

De meest voorkomende vorm heeft een rode vlek op de punt van de kop (de vertex) Net of ze haar lippen zojuist rood heeft gestift. Er is ook een vorm die deze rode vlek niet heeft en die heb ik ook hier kunnen fotograferen. Alle Cicaden leven zonder uitzondering van plantensappen, en worden bij grote aantallen als schadelijk aangemerkt.. En wat ook bijzonder is, is dat ze bepaalde bacteriën nodig hebben om hun voedsel te verteren, dit wordt een symbiotische relatie genoemd. De vrouwtjes worden in de voortplantingstijd door de mannetjes gelokt met bromtonen.

En Cicaden leggen de eieren in de beschermlaag van de stengels en tegen de wortels van de plant om deze te beschermen tegen het opeten door roofinsecten en vogels. Uit de eitjes komen na enkele weken wat wij nimfen noemen uit.. Dat zijn vreemd uitziende beestjes en lijken totaal niet op het volwassen exemplaar.. Pas na het vervellen ziet hij er als een imago uit wat een mooie naam is voor een volwassen exemplaar.

Toch wel bijzonder dat deze zeer zeldzame soort gewoon bij ons in Schiedam in de heg te vinden is. Wellicht kunt u er ook een spotten als u langs de heg loopt in de lente, want nu overwinteren ze onder de op de grond gevallen bladeren. Dus u kunt ook een blad oprapen en kijken of er zich een verstopt heeft. Dat kan ook een springstaartje of een lieveheersbeestje zijn die overwinterd. Maar in de lente zitten ze gewoon op het groen van het blad en wat ik al eerder schreef door zijn opvallende groen/gele kleur goed te zien.

Door iemand die gespecialiseerd is in cicaden, kreeg ik het verzoek omdat deze Cicade die zeer zeldzaam is te melden op Waarneming.nl. Dit is het grootste natuurplatform van Nederland en daarop is nu ook te zien dat mijn waarnemingen en foto’s zijn goedgekeurd en dat dit inderdaad de zeer zeldzame soort Zygina Nivea betreft.

En ik ben daar best wel een beetje trots op.'