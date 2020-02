Geen operaties en spoedeisende hulp in Franciscus Gasthuis & Vlietland door 'technische storing'

Schiedam/.Rotterdam - Wegens een technische storing werken de systemen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis in Rotterdam en Schiedam op dit moment niet optimaal. Dit heeft gevolgen voor de telefonische bereikbaarheid en de toegang tot het elektronisch patiëntendossier. Dat meldt het ziekenhuis via hun website. Er worden momenteel geen operaties uitgevoerd en er is geen telefonisch verkeer mogelijk.



Het ziekenhuis doet de volgende mededelingen: 'Onze ziekenhuislocatie in Schiedam en Rotterdam zijn op dit moment telefonisch niet bereikbaar. De toegang tot de Spoedeisende Hulp is gesloten. Voor spoed belt u 112 of neem contact op met de huisartsenpost. Geplande operaties worden afgezegd.

Er is afstemming met de alarmcentrale en ziekenhuizen in de regio. Wij werken aan een oplossing. Zodra de storing is verholpen, melden wij dat direct.'