Mooi en terecht eerbetoon aan Michel Snoep, gaat dat zien!

Schiedam - Stichting KunstWerkt maakte vorige week een van de drukste openingen mee, maar het is dan ook een van de bijzonderste exposities. Veertig kunstwerken uit de nalatenschap van de in Schiedam geboren Michel Snoep (1959-2016) zijn smaakvol tentoongesteld door zijn vrienden Sjef Henderickx en Joost Kalkhoven. De curatoren kregen bij de inrichting hulp van Peter Heinsbroek. Het resultaat is indrukwekkend, want Michel was een veelzijdig kunstenaar. Te zien tot 23 februari aan de Boterstraat 81.



(door Kor Kegel)

"Jammer dat er geen blijvende herinneringsplek is voor overleden kunstenaars'', sprak Joost Kalkhoven tot de minstens 150 bezoekers. Met deze hommage aan Michel Snoep keert de Schiedamse kunstenaar toch even terug. Weggaan en terugkomen, dat stond in zijn oeuvre centraal. De romanticus zei hierover: "Mijn werk symboliseert de vlucht uit de werkelijkheid, de eeuwige twijfel over waar naartoe te gaan, over weggaan of blijven, weg kunnen of moeten. Ergens anders is het altijd beter, maar zodra je bij 'ergens anders' bent beland, gaat voor die plaats weer hetzelfde op. En uiteindelijk keer je terug naar waar je vandaan gekomen bent.''

De Leidse kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze ging in zijn openingstoespraak in op het werk van Michel Snoep, die hij leerde kennen toen ze les gaven aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag – waar overigens ook Sjef Henderickx docent was. Michel liet een omvangrijke collectie na: schilderijen, tekeningen, litho's, linoleumsneden, foto's, objecten. Alles in een heldere beeldtaal met archetypische vormen als boten, bruggen, water, vogels en bomen. Ook vliegtuigen en steden keren steeds terug in zijn werk. Het had allemaal te maken met beweging en tegelijk geworteld zijn.

Aan elk werk kun je wel zien dat het een 'typische Snoep' is. Helder en kleurig, ernstig en humoristisch. Ook mensen die niet naar exposities gaan, kunnen zijn werk kennen. In de Plantage in Schiedam staat sinds 2005 een stalen frame in de vorm van een vliegtuig, gesitueerd in en rond de takken van een boom. Het heet 'La destination suprème II', te vertalen als eindbestemming of ultiem lot. Het laatste werk van Michel Snoep in de openbare ruimte bestaat uit drie kruiwagens op een bietenstort in Dirksland.

De op zaterdag 21 februari 1959 in Schiedam geboren Michel Snoep volgde zijn opleiding aan de Rotterdamse kunstacademie en kreeg zijn atelier in de Zalmstraat in Schiedam. Hij was al vanaf het begin betrokken bij KunstWerkt en bleef er nauw bij betrokken, toen hij in 2006 met zijn partner, RTV Rijnmond-verslaggever Jelle Gunneweg, en hun dochters Billy Bob en Mickey verhuisde van de BK-laan in Schiedam naar Den Bommel op Goeree-Overflakkee.

Ane Henderickx-Koczorowsky heeft altijd grote waardering voor zijn werk gehad en ze gaf de aanzet tot deze overzichtstentoonstelling, in samenspraak met Jelle Gunneweg. Zondag liep het toevallig zo samen dat Jelle en een van hun twee dochters, Mickey, er hun verjaardag konden vieren. Het leverde twee bewegingen op. Er werden veel boeketten binnengebracht. En er gingen heel veel kunstwerken de deur uit, figuurlijk: de verkochte kunstwerken gaan uiteraard pas echt naar buiten na de finissage op zondag 23 februari. Kunsthistoricus Cilia Batenburg gaat dan in gesprek met de curatoren en het publiek. Het waren eveneens Sjef Henderickx en Joost Kalkhoven die in april 2015 een grote afscheidstentoonstelling inrichtten in Den Haag, toen Michel Snoep door de ziekte frontotemporale dementie gedwongen was om te stoppen als docent schilderen en driedimensionale beeldontwikkeling.

Tot verdriet van velen: hij was een geliefde docent.



Expositie bij Stichting KunstWerkt

De expositie in Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81 is geheel gefinancierd door Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam. Een 'in memoriam' over Michel Snoep stond in het Nieuwe Stadsblad van woensdag 28 september 2016.