Energieke wervelwind waait zondag in Theater aan de Schie!

Schiedam - Tago betekent: de wereld verlichten met het slaan op de trommel. Wat dat in de praktijk betekent kun je zondag 16 februari in Theater aan de Schie ontdekken!



Als een energieke wervelwind raast Tago over het podium; een adembenemende mix van traditionele Koreaanse instrumenten - van gigantische drums tot kleine percussie - in combinatie met kleurrijke dans en Oosterse vechtsporten. Laat u zondagmiddag 16 februari in Theater aan de Schie verrassen door de kracht van de drummers. Reserveer via theateraandeschie.nl.