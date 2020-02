schiedamse studenten zijn voor even wereldberoemd in turkije

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



Studenten van de mbo-opleiding Voeding & Productie van het Lentiz | LIFE College zijn even wereldberoemd in Turkije. Zij staan deze week in diverse Turkse kranten! De studenten zijn in Turkije in het kader van een internationaliseringsproject. In Turkije lopen zij stage bij verschillende bedrijven die zich bezighouden met bereiding van voedingsmiddelen. De lokale kranten pikten hun aanwezigheid massaal op en plaatsten foto’s en berichten over het internationaliseringsproject.

Doel van het project in Turkije is dat studenten ervaring opdoen met werkzaamheden in de voedingsbranche in een ander land, met een andere taal en cultuur. De studenten hebben het enorm naar hun zin en leren heel veel. De buitenlandervaring duurt twee weken. Daarna vervolgen de studenten hun opleiding weer verder op het LIFE College in Schiedam.