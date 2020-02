The Irishman en meer te zien bij Wenneker Cinema

Schiedam - Het volledige programma van Wenneker Cinema voor deze week.



The Report (VS, 2019, 118')

Regie: Scott Z. Burns. Met: Adam Driver, Jon Hamm, Annette Bening

Het waargebeurde verhaal van Daniel Jones, onderzoeker voor de Amerikaanse Senaat, die na de aanslagen van 9/11 de lastige opdracht krijgt om de inspectie te leiden naar de verhoortechnieken van de CIA. Na jarenlang uitgebreid onderzoek komt hij achter de gruwelijke, immorele martelpraktijken die de CIA jarenlang heeft proberen te verzwijgen. Het publiceren van dit rapport blijkt echter moeilijker dan gedacht. Het Witte Huis en de CIA doen er alles aan om dit zeer onthullende en belastende onderzoek achter gesloten deuren te houden.

VR 14 feb 20:00 KZ // ZA 15 feb 20:00 KZ // WO 19 feb 15:00 KZ

The Irishman (VS, 2019, 208')

Regie: Martin Scorsese

Met: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

The Irishman is de nieuwste film van Martin Scorsese. Het verhaal centreert zich rond één van de grootste onopgeloste zaken uit de 20e eeuw van de Amerikaanse geschiedenis: de verdwijning van de Amerikaanse vakbondsleider Jimmy Hoffa. Wanneer oorlogsveteraan Frank Sheeran de beruchte maffiabaas Russel Bufalino ontmoet, verandert zijn leven voorgoed. Frank klimt als huurmoordenaar in rap tempo naar de top. Als Jimmy Hoffa - de legendarische en corrupte vakbondsleider - in het spel komt, zorgt dit voor grote irritatie bij de maffiabazen. Frank, zelf ook werkzaam voor de vakbond, belandt in een hopeloze tweestrijd.

LET OP: vanwege de lengte van de film beginnen de avondvoorstellingen al om 19:30!

VR 14 feb 19:30 GZ // ZA 15 feb 19:30 GZ // ZO 16 feb 13:00 KZ