Nieuw Kerkblad PKN Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Roger Pluijm ontdekte het nieuwe kerkblad van PKN Schiedam.



'PKN-Schiedam en PKN-Noord/Kethel hebben per februari 2020 een vernieuwd, gezamenlijk Kerkblad voor Schiedam. Als kennismaking is het verzonden aan alle leden, al dan niet participerend. Daardoor vond ik een 'ongewenst' exemplaar, de adressticker heb ik verwijderd, in het 'boekenruilkastje' aan het Griegplein. Het is een prachtmagazine, voor de gezamenlijke PKN-kerken in Schiedam: de Grote Kerk, de Ark en de Dorpskerk. Ik heb verder geen bemoeienis met de organisatie, maar het is fraai.'