saxofoons in concert in kethel

Schiedam - Op zondagmiddag 16 februari om 15.00 uur klinken er saxofoonklanken in Kethel. Radboud-lid en saxofoniste Thea Philipse vertelt haar muzikale verhaal van 20 jaar en 4 tellen saxofoon-les ('Een verhaal in een noot van 4 tellen').



Thea Philipse speelt samen met haar saxofoondocent Roeland Kapaan, met Het SpijkerSaxofoonKwartet, en SSK samen met enkele leden van de saxgroep van Sint Radboud onder leiding van saxofonist Tom de Vette. Wil je komen luisteren? Kom dan zondag 16 februari om 15.00 uur naar het verenigingsgebouw van muziekvereniging Sint Radboud Zaal De Noord aan de Kerkweg 46a in Schiedam-Kethel. Toegang gratis!

Thea licht haar grote passie toe: 'Nog steeds trotseer ik heel regelmatig de Spijkenisserbrug om me te laten vertellen hoe ik beter mijn verhaal kan vertellen. Het is amusant om te zien hoe menig wenkbrauw omhoog gaat wanneer ik mensen vertel dat ik nog steeds saxofoonles neem. Ook dat is een verhaal. Saxofoonles hoop ik nog jaren te blijven doen. Daar is elke noot vóór mij, van mij en dóór mij. Daar vertel ik míjn verhaal. Ik geloof in 'lifelong learning' met als voorwaarde dat dat leren is met een brede blik de wereld ín, met af en toe kleuren buiten de lijntjes. Dat maakt het leven interessanter. Het maximale uit jezelf halen, wáár dat maximum ook mag liggen!'