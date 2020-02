Ga jij de uitdaging aan om restafval te verminderen?

Schiedam - Irado daagt bewoners uit om de hoeveelheid restafval in huis nog meer te verminderen door bewust om te gaan met etensresten. We gooien namelijk nog veel etensresten weg. Gewoon omdat we te ruim hebben ingekocht, te lang hebben bewaard, te veel hebben gekookt of het niet lekker vinden. Via het platform doemeemetminderafval.nl kunnen deelnemers zich aanmelden voor de uitdaging, hun voortgang bijhouden en tips ontvangen. De uitdaging start op 1 maart en duurt de gehele maand tot 31 maart.



Bewoners worden uitgedaagd om alleen, of met het gezin of huisgenoten de hoeveelheid restafval in huis nog meer te verminderen door zorgvuldig om te gaan met etensresten. Door bewust om te gaan met kopen, op maat te koken en slim te bewaren kunnen we samen de hoeveelheid groente-, fruit- en andere etensresten (GFE) in huis nog meer verminderen. Hoe goed deelnemers het doen kunnen ze voor zichzelf bijhouden op het platform doemeemetminderafval.nl. De uitdaging start op 1 maart en duurt tot en met 31 maart.

Aanmelden voor tips

Door zich aan te melden ontvangen deelnemers dagelijks een tip en wekelijks een opdracht. De voortgang kunnen ze voor zichzelf bijhouden op een eigen profielpagina op het platform. Het platform is tevens een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van tips, het stellen van vragen en delen van ervaringen met andere deelnemers. Het experiment is zeker geen wedstrijd. Aanmelden is wel noodzakelijk om de tips en opdrachten te ontvangen.

Waarom etensresten apart?

Eén van de manieren om minder restafval over te houden is er voor te zorgen dat we ons afval goed scheiden. Groente,- fruit-, tuinafval en etensresten (GFT en GFE) horen thuis in de gft- of gfe-container. Zo kan het worden gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Een andere manier om afval te voorkomen is afval te voorkomen door bijvoorbeeld minder producten dan nodig in huis te halen. En dat betekent: koop bewust, bewaar slim en kook op maat.