Dansen en gezelligheid in DrieMaasStede

Schiedam - Houdt u van dansen en gezelligheid? Kom dan op zondag 23 februari naar het muzikale Mag ik deze dans van u? Van 14.30 tot 17.00 uur is de dansvloer geopend in DrieMaasStede, Voorberghlaan 35 in Schiedam.



Dansen is niet alleen leuk, maar ook nog eens gezond! Mag ik deze dans van u? is een uitnodiging aan alle senioren om gezellig te komen dansen tijdens onze gezellige dansmiddagen onder leiding van allround zangeres Rita Young. Een kaartje kost 3,50 euro per persoon. Kaarten zijn bij aankomst in de zaal verkrijgbaar. Ook uw (klein)kinderen zijn van harte welkom!

Mag ik deze dans van u? is een initiatief van Argos Zorggroep en biedt zelfstandig wonende ouderen de mogelijkheid in de brasserieën van de huizen van Argos Zorggroep te genieten van een gezellige en sportieve middag. Meer informatie, locaties en data vindt u op www.argoszorggroep.nl.