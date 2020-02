Guido Antunes (GroenLinks Schiedam) stopt als raadslid

Schiedam - Guido Antunes van GroenLinks Schiedam maakte gisteren via Facebook bekend dat hij de moeilijke keuze heeft gemaakt om te stoppen als raadslid. De fractie respecteert en begrijpt het besluit van Guido.



Fractievoorzitter René Karens: "Het raadswerk is niet alleen zwaar omdat het veel tijd en energie vraagt. Het vraagt balanceren tussen staan voor je idealen en het sluiten van compromissen. Guido geeft aan daar moeite mee te hebben en daarom zijn lidmaatschap van de gemeenteraad op te geven. Dat is een moedig besluit. Wij wensen Guido veel succes toe bij al zijn andere activiteiten voor GroenLinks en Schiedam. We zijn blij dat Guido heeft aangegeven ook buiten de raad zijn kennis en ervaring te willen inzetten."



De fractie zal als gevolg hiervan de portefeuilles onderling opnieuw verdelen, zodra bekend is welke kandidaat de vrijgekomen zetel inneemt.