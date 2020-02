Speuren naar fossielen, vaarttochten, quizzen en rondritten

Schiedam - Met uiteenlopende activiteiten is er tijdens de voorjaarsvakantie in FutureLand voor heel het gezin genoeg te doen. De vakantieactiviteiten starten met een themadag volledig in het teken van fossielen en andere bijzondere vondsten. Daarnaast zijn er niet alleen bustours en vaartochten, maar ook creatieve workshops en uitdagende quizzen voor kinderen. Stuk voor stuk hebben de activiteiten een link met de slimste en grootste haven van Europa.



Kom alles te weten over door jouw gevonden fossielen op het Maasvlaktestrand, volg leuke lezingen of maak kennis met één van de talloze aanwezige experts. Zaterdag 22 februari draait namelijk alles om vondsten van de Maasvlakte, waaronder (micro)fossielen. Experts determineren deze dag vondsten van bezoekers. Verder geven ze boeiende lezingen en staan ze met informatief materiaal bezoekers te woord. Over microfossielen en eikapsels van haaien en roggen. Maar ook over archeologische vondsten uit het Mesolithicum of juist over het gebruik van metaaldetectoren bij het terugvinden van hedendaagse voorwerpen. Voor kinderen zijn er verschillende workshops. Met gewassen zwerfafval worden de mooiste creaties geknutseld. En met een microscoop bekijken ze zelf gevonden microfossielen van het Maasvlaktestrand.

Creatieve kinderworkshops

Beeldend kunstenaar en kunstdocent Joanna Smolarz van Kunstatelier het Kruithuis geeft tijdens deze vakantie verschillende workshops voor kinderen. Zo beschildert ze samen met de deelnemers stenen die zij zelf verzamelt op het Maasvlaktestrand óf een heus schildercanvas. De verschillende activiteiten worden wisselend aangeboden tussen 11.00 en 16.00 uur op 16, 23 en 26 februari. Deelname is gratis en aanschuiven kan op ieder moment.



Kidsquiz

Kinderen kunnen met hun ouders/begeleiders deelnemen aan een leuke en actieve presentatie met grappige film en quiz. Daarna gaan de kinderen met hun ouders zelf aan de slag: met een speurtocht op ontdekking in en om FutureLand. De speurtocht is er op twee niveaus: voor kinderen van 6-9 jaar en voor kinderen vanaf 10 jaar. Deelname aan de kinderrondleiding is gratis, reserveren is niet nodig. De quizzen starten op 23, 25, 26, 27 en 28 februari en 1 maart om 14.00 uur en duren 45 minuten.



Fossielenexpeditie op Maasvlaktestrand

Zondag 16 en 23 februari kan je mee op fossielenexpeditie naar het Maasvlaktestrand. Bij het opspuiten van nieuw land met zand gewonnen diep uit de bodem van de Noordzee zijn resten van oeroud leven aan de oppervlakte gekomen. Voor wie goed zoekt is de kans op het vinden van fossielen van wel 30.000 jaar oud groot. Tickets boeken is mogelijk via futureland.nl.



Tentoonstelling De haven WERKT!

Direct en indirect werken er 385.000 mensen in Nederland in of voor de Rotterdamse haven. Gouden handen en slimme koppen zijn nodig om de haven als economische motor te laten draaien. Ontwikkelingen als robotisering, gebruik van big data en nieuwe energiebronnen vragen om bestaand én nieuwe talent. In de tentoonstelling die nog tot 1 juni is te zien kom je meer te weten over trends, havenbanen van de toekomst en de verschillende opleidingen. Een beroepskeuzegame laat je zien welk verrassend havenberoep het beste bij jou past.



Rondritten en vaartochten

Op alle dagen dat FutureLand geopend is staat de FutureLand Express klaar voor een rondrit door het havengebied. De voorlichter aan boord vertelt je over de aanleg van Maasvlakte 2 en laat de nieuwste ontwikkelingen zien in de modernste havens van Europa. Met de FutureLand Ferry vaar je door het gebied terwijl je de grootste containerschepen ter wereld bijna kunt aanraken en rakelings langs de hoogste kranen en meest robuuste kademuren. Ook hier voorziet de voorlichter je onderweg van de meest interessante wetenswaardigheden en ontwikkelingen. Vergeet je camera niet!



Extra zaterdag open

FutureLand is geopend van dinsdag tot en met vrijdag en op zondag. Tijdens de voorjaarsvakantie is het informatiecentrum bovendien geopend op zaterdag 22 februari. Vanaf 1 mei tot 1 oktober is FutureLand iedere zaterdag open.