Stokerij Schiedam zoekt spelers voor Oh Ja Joh Hoezo Dan 3!

Schiedam - Oh Ja Joh Hoezo Dan is een serie stadsvoorstellingen op locatie, met verhalen van Schiedammers, gespeeld door Schiedammers. Deel 1 (2016, Winkelcentrum Hof van Spaland) ging over de trots op Schiedam. Met deel 2 Soul Food (2018, Gravin Aleidaschool) leverde De Stokerij een voorstelling af waarin Schiedammers en statushouders/migranten met elkaar verhalen vertellen over 'thuis zijn'. De delen van Oh Ja Joh Hoezo Dan hebben een gemene deler: het zijn voorstellingen met verhalen van ogenschijnlijk ver van elkaar verwijderde groepen.



Het project zorgt ervoor dat mensen die elkaar anders nooit hadden ontmoet, elkaar ontmoeten, elkaars verhalen horen en met een voorgoed veranderde blik naar elkaar en hun leven kijken. Deel 3 Woorden, Schat speelt in juni 2020 in twaalf

verschillende kroegen door heel Schiedam en wordt een ode aan verhalen over de liefde en warmte, van Schiedammers tussen de 16 en 116 jaar.

Voor het project worden spelers met lef gezocht in de leeftijd van 16-25 jaar of 65+ die hte leuk vinden om verhalen te vertellen. te (leren) spelen of die nooit van zichzelf hadden verwacht dat ze op toneel zouden staan. Oh Ja Joh Hoezo Dan 3: Woorden, Schat wordt gespeeld door zowel een nieuwe generatie mensen die op het punt staat om onze wereld te betreden en te veroveren, samen met een generatie mensen die ons respect allang verdiend hebben door keuzes die ze door de jaren heen gemaakt hebben.

Staan deze twee generaties echt zo ver van elkaar vandaan of hebben ze veel meer gemeen dan ze zelf kunnen vermoeden? Een ding hebben ze in ieder geval gemeen, namelijk: de liefde. Een voorstelling met verhalen over de liefde. Het winnen van de liefde. Op je bek gaan voor de liefde. Risico's nemen voor de liefde of dit juist niet doen. Zou je willen dat je ooit wat meer gedurfd had voor de liefde? Of moeten we er juist niet te roekeloos mee omgaan? Zie jij jezelf wel meespelen in deze voorstelling? Geef je dan vóór 6 maart op via anne@destokerijschiedam.nl.



Locatie repetities: Wennekerpand, Vijgensteeg 2

Kick off: 6 april 2020

De kaartverkoop voor deze voorstelling start binnenkort bij Theater aan de Schie!