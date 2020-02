Danslessen speciaal voor mensen op leeftijd

Een aantal senioren danst salsa tijdens participatieproject Dans in school (educatieve dienst van het Internationaal Danstheater). (Foto: Hans Hordijk fotografie - Barendrecht The Netherlands)

Schiedam - Tijdens de Dansweek van Theater aan de Schie (11 februari t/m 15 februari) kondigt het theater een nieuw project aan. Theater aan de Schie presenteert in samenwerking met Gouden Dans, u in het theater: Kom dans met mij de Danzon. Wilt u (weer) eens op dansles? Vijftien weken lang vinden er in de foyer van het theater danslessen plaats voor mensen op leeftijd. De repetities gaan dinsdag 25 februari van start. Zondag 31 mei om 15.00 uur vindt er een afsluitende dansvoorstelling plaats op het toneel van Theater aan de Schie. Aanmelden voor de danslessen is nu mogelijk.



Wilt u (weer) eens op dansles? Theater aan de Schie nodigt u van harte uit mee te doen met Kom dans met mij de Danzon. In samenwerking met Gouden Dans, u in het theater organiseert het Schiedamse theater vijftien weken lang danslessen voor mensen op leeftijd, ook voor wie wat minder vast ter been is. U hoeft niet te kunnen dansen, want dat leert u tijdens de repetities. Ook als u wat minder vast ter been bent, kunt u meedoen. Voor u het weet zwiert u over de dansvloer.

Één keer per week wordt onder leiding van een choreograaf gewerkt aan een korte theatrale dansvoorstelling, geïnspireerd op de Cubaanse Danzon, een ritmische dans op Zuid-Amerikaanse muziek. Zondag 31 mei om 15.00 uur is de dansvoorstelling te zien in Theater aan de Schie, met aansluitend een danssalon voor het publiek.

Wanneer?

De vijftien repetities vinden plaats op de volgende data in de foyer van Theater aan de Schie:

• dinsdag 25 februari

• woensdag 4 maart, 11 maart, 16 maart en 25 maart.

• woensdag 1 april, woensdag 8 april, woensdag 15 april, maandag 20 april en woensdag 29 april.

• woensdag 6 mei, 13 mei, 20 mei en 27 mei.

• Voorstelling op zondag 31 mei 2020 om 15:00 uur. De wekelijkse repetities beginnen om 10.00 uur. Rond 15:00 uur is de repetitie afgelopen.

Theater aan de Schie nodigt u van harte uit mee te doen met Kom dans met mij de Danzon. De kosten bedragen € 25,00 voor alle lessen, inclusief koffie en thee. Aanmelden voor de dansrepetities kan via publiciteit@theateraandeschie.nl of telefonisch via 010 2462599.